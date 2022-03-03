Франция задействует авианосец "Шарль де Голль" для контроля за небом близ Украины

ПАРИЖ, 3 марта. /ТАСС/. Единственный авианосец ВМС Франции "Шарль де Голль" прервет антитеррористическую миссию в Восточном Средиземноморье и будет задействован для контроля за воздушным пространством Румынии в свете последних событий на Украине. Об этом сообщила в четверг министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли в эфире телеканала BFM .

"Мы направили в Восточное Средиземноморье авианосец "Шарль де Голль" вместе с группировкой кораблей поддержки для участия в операциях по борьбе с терроризмом в рамках миссии "Клемансо". Мы адаптируемся к новой ситуации, и вчера наш авианосец покинул воды Кипра, чтобы добраться до зоны, откуда наши истребители "Рафаль" и разведывательные самолеты, приспособленные для взлета с авианосца, смогут осуществлять миссии по контролю за воздушным пространством и разведке. Они направятся в Румынию, откуда смогут осуществлять наблюдение и сдерживание", - заявила министр.

В то же время министр подчеркнула, что воздушное пространство над Украиной сейчас фактически недоступно из-за продолжающейся военной операции РФ. Она отметила, что сейчас в регионе сосредоточено большое количество вооружений, в том числе на море и в воздухе. "Чем выше концентрация сил, тем больше риск возникновения недопонимания в отношении намерений одних и других. По этой причине наша миссия носит исключительно сдерживающий характер и у нас нет никаких воинственных намерений. Мы хотим просто направить России сообщение, что мы не агрессоры и не угрожаем ей, но мы является членом Североатлантического альянса и солидарны с нашими союзниками", - пояснила Парли.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.