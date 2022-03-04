Псаки: США передают Украине разведданные о боевой обстановке в режиме реального времени

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Вашингтон предоставляет Киеву разведывательную информацию о боевой обстановке в режиме реального времени, США считают, что украинские военные используют эти данные при планировании. Об этом заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы предоставляем их в режиме реального времени", - ответила она на вопрос о том, готовы ли США обеспечивать Киев разведывательными данными о боевой обстановке на Украине.

"Мы на постоянной основе предоставляем разведывательные данные, в том числе информацию, которую украинцы могут использовать для того <...>, чтобы выработать военный ответ на продолжающееся российское вторжение. Это продолжается. Сообщения о том, что это не так, не соответствуют действительности", - добавила Псаки.

Пресс-секретарю Белого дома также был задан вопрос о том, предоставляет ли Вашингтон Киеву сведения, которые можно использовать для повышения точности при нанесении ударов. Псаки не дала однозначного ответа. Она подчеркнула, что не может "раскрывать подробности относительно разведывательных данных по очевидным причинам". Псаки добавила, что Украина своевременно получает от США "значительный объем подробных сведений о российских планах и действиях". "Мы делали это на протяжении многих месяцев", - сказала она.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.