Бои в городе Счастье. Местные жители выходят из подвалов и возвращаются в свои квартиры

Счастье - небольшой городок к северу от Луганска, который выглядит как любой типовой населенный пункт на постсоветском пространстве, застроенный панельными пятиэтажками. Недавно силы народной милиции в ходе тяжелых боев взяли его штурмом. Все это время местные жители ночевали в подвалах при температуре, близкой к нулю.

ЛУГАНСК, 4 марта. /Корр. ТАСС Михаил Скуратов/. Жители отбитого у Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Счастье в Луганской Народной Республике (ЛНР), которые провели несколько дней в подвалах во время штурма, возвращаются в свои квартиры, где нет света, воды и газа, готовят еду на кострах у подъездов, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В четверг в местном доме культуры прошел концерт для горожан, на котором выступили и военнослужащие ЛНР. После него в здание занесли гуманитарную помощь, привезенную из Луганска. В основном это одежда, одеяла и стройматериалы. На заднем дворе людям пожилого возраста раздавали тарелки с гречневой кашей, хлеб и чай из полевой кухни.

В ходе боев район пятиэтажек серьезно пострадал. Порой снаряды попадали прямо в квартиры, повсеместно повреждены стены и выбиты стекла. Многие жители успели эвакуироваться, а те, кто остался, пережидали бои в подвалах. Сейчас у них нет ни газа, ни воды, ни тепла. К ручкам дверей квартир, где еще кто-то живет, привязаны белые ленты. Их начали прикреплять и к антеннам гражданских машин. Потому что опознавательные знаки народной милиции - белые ленты на правой руке и левой ноге.

"Не надо фотографировать! А что? Да, нашли на мусорке у магазина просроченную курицу, зеленая уже вся, вот, жарим", - говорит женщина, стоящая у мангала возле подъезда. Еду здесь готовят только таким образом. В огонь отправляются ветки и разбитые оконные рамы. Мимо проходит бабушка с ведром, полным осколков, и высыпает их в мусорные баки. Там уже высятся горы, мусор виден по всей округе, его пока некому убирать.

Дома посечены осколками и пулями, разбиты, везде грязь. Местные говорят, что украинцы загоняли реактивные системы залпового огня "Град" во дворы и стреляли. После залпа прятались в те же подвалы, что и обычное население, а ответный огонь велся уже по домам. При этом в городе заметно огромное количество попаданий в дома с северной стороны: это стреляли отступавшие военнослужащие ВСУ.

"Они, когда уходили, с БТР из пулемета прям по окнам стреляли. А как при них жилось... Не так посмотрел, не то сказал - уже направляли автоматы. В 2016-м летом проснулся ночью, оттого что из разбитого окна напротив из какой-то пушки стреляли. Я им кричу из окна: "Что ж вы делаете?!" А они эту пушку на меня разворачивают. Ну, я в ванну, там лег, не стрельнули. Потом прихожу в наше ПТУ, где работаю, рассказываю директору, а он говорит: "Как ты можешь какие-то замечания делать нашим защитникам?" Вот так", - поведал один из пожилых местных жителей.

"Мой сын встретил свое 12-летие в подвале. Что подарили? Скейтборд, конфеты, кто что смог", - сообщил мужчина, прятавшийся трое суток в подвале дома вместе с ребенком. В паре километров внезапно раздается громкий взрыв: видимо, дальнобойная артиллерия выпустила снаряд по украинским войскам где-то на севере.

Обстановка в Новоайдаре

Обстановка в Новоайдаре кардинально отличается от ситуации в Счастье, хотя между ними всего 20 минут езды на автомобиле. Поселок городского типа обошли серьезные бои и в 2014 году, и сейчас, а украинские войска отступили сами. Там есть и свет, и вода, серьезные разрушения отсутствуют. Но большая часть местных жителей выглядит хмуро, они наотрез отказываются общаться с прессой, закрывают лица и машут руками в сторону видеокамер. С приездом журналистов центральная площадь пустеет. Продавщица, увидев сотрудников СМИ, изнутри запирает магазин. Те же, кто соглашаются пообщаться, говорят, что ждали прихода народной милиции.

"Как встречали? Все по хатам сидели. Я из окна выглянул, конечно, вижу - идут, машу им рукой и вижу, что сосед напротив в доме тоже машет. Меня увидел, за занавеску спрятался. Вот такие у нас тут отношения. Боятся люди. Но у нас тут многие втихую поддерживали Россию", - рассказал один из мужчин.

Многие люди напуганы и пока не понимают, как относиться к новой власти. Но даже они признают, что в 2014-2015 годах, когда в городе стояли батальоны националистов, было тяжело. "Честно? Мы восемь лет ждали, у меня родители в России, восемь лет не видела. Когда наши зашли, я папе позвонила, он расплакался даже, хотя очень сильный человек", - сообщила молодая девушка.

Впрочем, нельзя сказать, что контроль над городом был установлен совсем без стычек. По словам одного из местных жителей, отступая, украинские войска раздали немногочисленным лояльным лицам оружие. И ночью в городе слышали выстрелы.