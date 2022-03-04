Украинские власти сообщили, что затопили флагман ВМС страны "Гетман Сагайдачный"

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Украины подтвердили, что военные моряки страны затопили в порту Николаева флагман своего ВМС "Гетман Сагайдачный". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на официальной странице в Facebook Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины.

"Флагман ВМС Украины "Гетман Сагайдачный" подтопили в порту Николаева", - информирует ведомство. Сообщается, что это было вызвано необходимостью. "Так нужно", - говорится в сообщении. Центр утверждает, что после войны украинские власти "быстро поднимут и восстановят" корабль.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при правительстве Украины публикует в Facebook фотографию военного корабля, частично затопленного у причала порта.

Украинские СМИ, в частности агентство РБК-Украина, 24-й телеканал и телеканал "Эспресо", сообщили в четверг вечером, что фрегат "Гетман Сагайдачный" был затоплен еще 24 февраля, однако об этом не сообщалось официально до настоящего момента. Агентство УНИАН отмечает, что фрегат находился в порту Николаева на ремонте и что он был затоплен экипажем, чтобы избежать риска попадания в руки российской армии.

"Гетман Сагайдачный" - сторожевой корабль советского проекта 11351 "Нерей", но без ударного ракетного комплекса. Полное водоизмещение составляет 3 650 тонн. Закладывался как "Киров", построен в Керчи и спущен на воду в недостроенном состоянии весной 1992 года. В июне перешел в состав ВМС Украины, вступив в строй в апреле 1993 года. В соответствии с международными нормами переклассифицирован во фрегат. В середине декабря 2021 года командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа сообщил, что "Гетман Сагайдачный" планируется вывести из состава ВМС в 2031 году.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.