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Военная операция на Украине

Канцлер ФРГ заявил об отсутствии каких-либо планов размещения ракет НАТО на Украине

Было бы правильно, если бы Россия приняла предложение, которое сделали США и НАТО, о возобновлении переговоров по контролю над вооружениями, отметил Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц AP Photo/Hannibal Hanschke, Pool
Описание
Канцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo/Hannibal Hanschke, Pool

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ни у кого не было никаких планов размещения ракет Североатлантического альянса на Украине.

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Выступая в четверг вечером в эфире телеканала ZDF, он выразил мнение, что "было бы правильно и вполне разумно, если бы Россия приняла предложение, которое сделали США и НАТО, в частности о возобновлении переговоров по контролю над вооружениями". "Обеспокоенность [президента РФ], которую он также сформулировал, по поводу того, что НАТО планировала разместить на Украине ракеты, нацеленные на Москву, [была напрасной] - это [размещение ракет] ни в коем случае никем не планировалось", - отметил Шольц. Одновременно он добавил, что "на таких консультациях по контролю над вооружениями можно было договориться, что этого не должно происходить".

В начале февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москву "кинули", пообещав не продвигать инфраструктуру НАТО на восток. В настоящее время, по его словам, очевидно, "где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики". "Сказали одно, сделали другое", - отметил Путин. Он также указал на то, что политика "открытых дверей" НАТО не закреплена юридически.

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УкраинаГерманияРоссияШольц, ОлафВоенная операция на Украине
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