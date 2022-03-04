Канцлер ФРГ заявил об отсутствии каких-либо планов размещения ракет НАТО на Украине

Выступая в четверг вечером в эфире телеканала ZDF, он выразил мнение, что "было бы правильно и вполне разумно, если бы Россия приняла предложение, которое сделали США и НАТО, в частности о возобновлении переговоров по контролю над вооружениями". "Обеспокоенность [президента РФ], которую он также сформулировал, по поводу того, что НАТО планировала разместить на Украине ракеты, нацеленные на Москву, [была напрасной] - это [размещение ракет] ни в коем случае никем не планировалось", - отметил Шольц. Одновременно он добавил, что "на таких консультациях по контролю над вооружениями можно было договориться, что этого не должно происходить".

В начале февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Москву "кинули", пообещав не продвигать инфраструктуру НАТО на восток. В настоящее время, по его словам, очевидно, "где находится НАТО: Польша, Румыния, страны Прибалтики". "Сказали одно, сделали другое", - отметил Путин. Он также указал на то, что политика "открытых дверей" НАТО не закреплена юридически.