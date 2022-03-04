Гендиректор МАГАТЭ обсудил с премьером Украины ситуацию на Запорожской АЭС

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом говорится в сообщении агентства, опубликованном на его странице в Twitter .

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и украинским регулятором в ядерной области, а также оператором о серьезной ситуации на Запорожской атомной электростанции", - отмечается в тексте. При этом указывается, что Гросси призвал прекратить применение силы и предупредил о серьезной опасности в случае повреждения реакторов.

Ранее представитель пресс-службы станции Андрей Туз заявил, что на ее территории возник пожар. Позже Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла эту информацию. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе. "По состоянию на 02:26 (03:26 мск) в г. Энергодар на Запорожской АЭС отключен третий энергоблок от единой энергосистемы (работают только четыре блока). Противопожарное состояние на АЭС в пределах нормы. За территорией АЭС в учебно-тренировочном корпусе возникло возгорание", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ГСЧС.

Запорожская АЭС, расположенная на востоке Украины, является крупнейшей в Европе.