Джонсон в телефонном разговоре с Зеленским обсудил ситуацию на Запорожской АЭС

ТАСС, 4 марта. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский в пятницу обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Запорожской АЭС. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией главы британского правительства.

"Премьер-министр [Джонсон] поговорил с президентом Украины Зеленским рано утром о серьезности ситуации на Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

В канцелярии также добавили, что Джонсон намерен созвать экстренное заседание Совета Безопасности ООН в ближайшие часы для обсуждения данного инцидента. "Премьер сказал, что он созовет экстренное заседание СБ ООН в ближайшие часы, <...> Соединенное Королевство немедленно поднимет этот вопрос с Россией и близкими партнерами", - отмечается в заявлении.

Ранее представитель пресс-службы Запорожского АЭС Андрей Туз заявил, что на ее территории возник пожар. Позже Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) опровергла эту информацию. По данным ведомства, возгорание возникло в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.

Запорожская АЭС, расположенная на востоке Украины, является крупнейшей в Европе.