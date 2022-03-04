МАГАТЭ: украинский регулятор заявил, что уровень радиации на Запорожской АЭС не изменился

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Украинский регулятор проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что уровень радиации на Запорожской АЭС не изменился, пожар не затронул основное оборудование. Об этом говорится в сообщении МАГАТЭ, опубликованном на его странице в Twitter.

"Регулятор Украины уведомил МАГАТЭ о том, что никаких изменений уровня радиации на территории Запорожской атомной электростанции зафиксировано не было", - отмечается в заявлении. "Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что пожар на территории Запорожской АЭС не затронул "основное" оборудование, персонал станции принимает меры по смягчению последствий", - говорится в тексте.

Вместе с тем указывается, что МАГАТЭ осведомлено о сообщениях об обстреле Запорожской атомной электростанции и находится в контакте с украинскими властями. Так, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудил ситуацию на АЭС с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и украинским регулятором в ядерной области, а также с оператором. Гросси призвал прекратить применение силы и предупредил о серьезной опасности в случае повреждения реакторов.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, что обсудил вопрос безопасности АЭС с президентом США Джо Байденом. Ранее представитель пресс-службы станции Андрей Туз сообщил, что на территории объекта возник пожар. Позднее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опровергла утверждения о возгорании непосредственно на АЭС. По данным ведомства, пожар возник в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.

Запорожская АЭС в городе Энергодар является крупнейшей в Европе.