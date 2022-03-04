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Kyodo: дрейфовавшее у берегов Хоккайдо российское судно буксируют в порт

Судно вышло из порта города Отару и направилось к острову Кунашир, отмечает агентство

ТОКИО, 4 марта. /ТАСС/. Патрульный корабль Управления безопасности на море Японии начал буксировку российского грузового судна, которое дрейфовало у берегов северного острова Хоккайдо. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Судно водоизмещением 677 тонн, название которого не приводится, 2 марта вышло из порта города Отару и направилось к острову Кунашир. Вероятно, у него возникли проблемы с двигателем. На борту находятся 15 человек, сведений об ущербе для их здоровья в связи с произошедшим не поступало.

По данным Kyodo, судно будет отбуксировано в порт города Хакодатэ, где будет проведена проверка его состояния.

Как сообщил ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов, судно принадлежит сахалинской компании "Гидрострой". Он подтвердил, что оно потеряло ход и буксируется в Хакодатэ.

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