В ЛНР сообщили о шести обстрелах со стороны ВСУ за сутки

ЛУГАНСК, 4 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), под огнем оказались пять населенных пунктов. Об этом сообщило в пятницу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

На эту тему

"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы шесть обстрелов по пяти населенным пунктам республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрела в городе Первомайске повреждения получили четыре дома, в селе Березовское получил повреждения жилой дом, разрушена хозпостройка, в населенном пункте Золотое-5 пострадали два многоквартирных жилых дома, повреждены 13 квартир, также повреждена высоковольтная линия электропередачи.