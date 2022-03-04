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Военная операция на Украине

В ЛНР сообщили о шести обстрелах со стороны ВСУ за сутки

В частности, в результате обстрела в городе Первомайске повреждения получили четыре дома

ЛУГАНСК, 4 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) шесть раз за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), под огнем оказались пять населенных пунктов. Об этом сообщило в пятницу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы шесть обстрелов по пяти населенным пунктам республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрела в городе Первомайске повреждения получили четыре дома, в селе Березовское получил повреждения жилой дом, разрушена хозпостройка, в населенном пункте Золотое-5 пострадали два многоквартирных жилых дома, повреждены 13 квартир, также повреждена высоковольтная линия электропередачи.

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