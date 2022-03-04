Минэнерго США совместно с Пентагоном следят за ситуацией на Запорожской АЭС

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики США совместно с Пентагоном, Белым домом и правительственной Комиссией по ядерному регулированию следят за ситуацией на Запорожской АЭС, свидетельств повышенного уровня радиации не зафиксировано. Об этом сообщила в четверг у себя в Twitter министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм.

По ее словам, она уже обсудила обстановку на станции с министром энергетики Украины. "<...> Минэнерго активировало свою группу реагирования на инциденты в атомной отрасли и следит за событиями в консультации с Пентагоном, Комиссией по ядерному регулированию и Белым домом. Мы не наблюдаем повышенного уровня радиации в районе объекта", - пишет Грэнхолм.

"Реакторы станции защищены прочной защитной оболочкой, реакторы безопасным образом останавливают", - добавила она.

Ранее представитель пресс-службы станции Андрей Туз сообщил, что на территории объекта возник пожар. Позднее Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опровергла утверждения о возгорании непосредственно на АЭС. По данным ведомства, пожар возник в расположенном рядом учебно-тренировочном корпусе.

28 февраля официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил о том, что "российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг Запорожской атомной электростанции", персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов, а также контролирует радиоактивную обстановку.

Запорожская АЭС в городе Энергодар является крупнейшей в Европе.