Власти Аргентины заявили о готовности принять беженцев с Украины

"Аргентина уже много лет принимает участие в программе УВКБ. <...> По этой программе мы уже приняли беженцев из многих мест, где происходят конфликты, и сейчас мы снова предложим свою помощь, если украинские беженцы, которые находятся в настоящее время в Европе, захотят приехать в Аргентину", - сказал он журналистам.

Как заявила в четверг верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, более 2 млн человек вынуждены были покинуть свои дома из-за сложившейся ситуации на Украине за последние семь дней, в том числе 1 млн 40 тысяч ищут убежища в соседних странах. По оценкам Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, "до 4 млн человек могут покинуть страну в ближайшие недели, если конфликт продолжится".