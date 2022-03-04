Нуланд заявила, что администрация США не согласна с призывами закрыть посольство России

ВАШИНГТОН, 4 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Американская администрация не согласна с призывами закрыть посольство РФ в Вашингтоне и выдворить с территории США российских учащихся, звучащими в последнее время из уст некоторых официальных лиц в Вашингтоне. Об этом сообщила в четверг в интервью ТАСС заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд.

"Соединенные Штаты считают, что нам очень важно иметь посольство в Москве, а вам (россиянам) - иметь посольство в Вашингтоне. Нам сейчас нужно больше диалога, а не меньше", - заявила она.

При этом заместитель руководителя американского внешнеполитического ведомства выразила мнение, что у России "вдвое больше дипломатов в Вашингтоне", чем у США в Москве. "Так что мы хотим привести это к паритету", - сказала она.

"Что касается российских учащихся, то мы не делали никакого шага против российских учащихся. И мы бы выступали против этого", - заверила Нуланд, комментируя высказывания члена Палаты представителей Конгресса США Эрика Суолуэлла (демократ, от штата Калифорния). Последний неоднократно призывал на днях выслать из США всех российских учащихся, а также потребовать от РФ закрытия посольства в Вашингтоне. На взгляд этого американского законодателя, такие шаги надо сделать в связи со специальной военной операцией России на Украине.

Нуланд добавила, что лично она выступает за то, чтобы США "держали двери намного более открытыми для российских учащихся". Как утверждала замгоссекретаря, это помогло бы молодым россиянам убедиться, в частности, в том, что их вводят в заблуждение относительно Соединенных Штатов власти их собственной страны. В связи с этим Нуланд также напомнила, что она сама в 1982 году, получая высшее образование, училась в Москве и Одессе.