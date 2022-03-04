Посольство Украины в Берлине призвало власти ФРГ поставить дополнительное оружие Киеву

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Посольство Украины в Берлине в связи с военной операцией РФ обратилось с просьбой к правительству Германии предоставить Киеву дополнительные системы вооружения, включая боевые танки, подводные лодки и боевые самолеты. Об этом говорится в имеющейся в распоряжении DPA ноте посольства Украины от 3 марта, направленной в ведомство канцлера, МИД и Минобороны ФРГ.

"Ввиду крайне напряженной ситуации с безопасностью из-за продолжающейся российской агрессии правительство Украины просит как можно скорее обработать и благосклонно рассмотреть это заявление", - отмечается в документе.

Помимо боевых танков, в списке украинского посольства, как пишет DPA, содержатся также бронетранспортеры, артиллерийские системы, гаубицы, зенитно-ракетные комплексы, боевые и вспомогательные вертолеты, разведывательные и боевые беспилотники, транспортные самолеты и боевые корабли.

Эти системы вооружения, как говорится в ноте, "срочно требуются" Вооруженным силам Украины.

26 февраля правительство ФРГ впервые одобрило поставки вооружения на Украину. Берлин принял решение отправить властям в Киеве тысячу единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger. Ранее в тот же день появилась информация, согласно которой Германия разрешила Нидерландам и Эстонии отправить на Украину старое вооружение немецкого производства. 2 марта стало известно, что оружие, обещанное Берлином Киеву, передано Украине. В четверг агентство DPA сообщило, что власти ФРГ планируют предоставить Украине 2 700 зенитных ракет "Стрела".