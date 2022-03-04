Пожар в учебном корпусе Запорожской АЭС ликвидировали

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Пожар в здании учебно-тренировочного комплекса Запорожской АЭС на востоке Украины ликвидирован. Как проинформировала в пятницу Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), жертв в результате инцидента нет.

"В 06:20 (07:20 мск) пожар в учебно-тренировочном комплексе Запорожской АЭС в городе Энергодар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГСЧС, размещенном на ее странице в Facebook.

Ранее представитель пресс-службы станции Андрей Туз заявил, что на Запорожской АЭС возник пожар. Позднее ГСЧС Украины сообщила, что возгорание возникло в учебно-тренировочном корпусе, а не в зданиях энергоблоков. Запорожская АЭС в городе Энергодар является крупнейшей в Европе.