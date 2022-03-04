Нуланд заявила, что США не хотят новой холодной войны

ВАШИНГТОН, 4 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Соединенные Штаты не стремятся ко второй холодной войне, однако призывают Россию прислушаться к мнению остального мира в ситуации вокруг Украины. Такую позицию озвучила в четверг в интервью ТАСС заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

"Никто не хочет новой холодной войны", - заверила замглавы внешнеполитического ведомства, отвечая на вопрос о том, куда, с точки зрения американской администрации, движутся на текущем этапе международные отношения. "Однако России необходимо прислушаться к мнению мира. В ООН вчера (в среду) осудили агрессию России против Украины", - сказала дипломат. Она имела в виду принятую Генеральной Ассамблеей ООН в рамках специальной сессии резолюцию с осуждением операции РФ на Украине. Решения Генассамблеи не имеют обязательной юридической силы. За резолюцию проголосовали представители 141 страны, против - пять государств, 35 воздержались.

"Если Россия не завершит эту войну и не уйдет с Украины, то она будет изолирована на маленьком островке с группкой недостран. А все мы <...> будем двигаться вперед и строить процветающее будущее, пока Россия страдает вследствие полной экономической и технологической изоляции от остального мира за преступления, совершаемые на Украине", - считает Нуланд.

По ее словам, США сохраняют готовность к переговорам с РФ по поставленным ею вопросам безопасности в Европе, в том числе по Украине. "<...> Мы пытались на протяжении нескольких месяцев говорить с Россией о ее обеспокоенностях в сфере безопасности - в ноябре, декабре, январе и феврале. И мы все еще готовы говорить с Россией", - отметила замгоссекретаря.

"Однако, - добавила она, - когда мы сядем за стол [переговоров], Россия должна быть готова говорить правду". "Если они готовы прекратить лгать, если они готовы прекратить бомбежки и артобстрелы, то, конечно, тогда мир готов говорить", - утверждала Нуланд, имея в виду российских должностных лиц.