В Австралии раскритиковали телеканал, на котором поддержавшего РФ гостя выгнали из студии

СИДНЕЙ, 4 марта. /ТАСС/. Австралийский телеканал ABC подвергся резкой критике за то, что не дал высказаться пророссийски настроенному гостю телепередачи Q+A, посвященной военной спецоперации России на Украине. Об этом в пятницу сообщает газета The Australian .

"Решение автора и ведущего телепередачи Q+A Стэна Гранта, который в четверг выгнал из студии прямого эфира гостя программы студента из Мельбурна Сашу Джилис-Лекакиса, поддержавшего президента России Владимира Путина, стало причиной резкой критики как в адрес телеканала АВС, так и в адрес самого Гранта", - отмечает издание.

Ряд общественных деятелей страны и представителей национальных медиа усомнились в том, что поведение ведущего является профессиональным. "Одинокий голос, предлагающий альтернативную точку зрения на российско-украинский конфликт, был заглушен, его просто заставили замолчать и уйти. Разве это правильно? Или у нас разрешена только одна точка зрения?" - указала в комментарии видный австралийский издатель, профессор Университета им. Монаша Луиза Адлер.

Возмутился произошедшим и ведущий новостного блока канала Sky News Australia, бывший сенатор Кори Бернарди. "В этом [поступке Гранта] заключается все, что сегодня неправильно в наших СМИ, и особенно в АВС. Конечно, это решение принял не только ведущий, но и продюсер телеканала. Это позор", - написал он на своей странице в Twitter.

Сам Джилис-Лекакис обвинил корпорацию в непрофессионализме, заявив, что хотел узнать, почему для австралийских СМИ погибшие "русские люди в Донецке и Луганске менее важны, чем украинские жертвы, и не является ли такая позиция лицемерием". "Я не смог задать свой вопрос, несмотря на все попытки, а мои слова были искажены. Регион [Донбасса] имеет долгую и сложную историю, и единственный способ достичь прочного мира - это подлинное понимание сторон, чего нельзя добиться при помощи <...> разговоров о "добре" и "зле" или искажения слов тех, кто думает иначе", - указал он в заявлении, отметив, что считает поведение ведущего "разочаровывающим и непрофессиональным".

Инцидент, в ходе которого ведущий телепрограммы в прямом эфире выгнал из студии гостя, отказавшегося публично порицать Россию за спецоперацию на Украине, произошел в четверг, 3 марта. Во время ток-шоу, посвященного российско-украинскому конфликту, один из гостей программы - этнический русский студент из Мельбурна Саша Джилис-Лекакис - заявил, что западные СМИ предвзято освещают ситуацию. "Верите или нет, но многие русские и здесь [в Австралии], и по всему миру, поддерживают то, что делает Путин на Украине. С 2014 года Украина беспричинно блокировала русское население в Донецке и Луганске, убив, предположительно, 13 тыс. человек", - сказал он. Другие участники программы перебили Джилис-Лекакиса, назвав его лжецом, и их поддержал телепередачи, велевший студенту покинуть студию.