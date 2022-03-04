Эрдоган сменил министра сельского и лесного хозяйства

АНКАРА, 4 марта. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган снял с должности министра сельского и лесного хозяйства Бекира Пакдемирли. Соответствующий указ опубликован в ночь на пятницу в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Пакдемирли обратился к президенту с просьбой освободить его с должности, на его место был назначен Вахит Киришчи.

Между тем 29 января министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль подал в отставку, его сменил Бекир Боздаг, уже занимавший этот пост с 2015 по 2017 год. 2 декабря также по распоряжению Эрдогана был уволен министр финансов и казначейства Лютфи Эльван, место которого занял один из его замов Нуреддин Небати.

Позднее Эрдоган допустил возможность дальнейших перестановок в кабинете министров в случае необходимости.