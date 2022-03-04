В Чехии вступил в силу режим ЧС из-за увеличения числа беженцев с Украины

ПРАГА, 4 марта. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) с пятницы действует в Чехии из-за увеличения числа беженцев с Украины. Решение об этом ранее приняло правительство премьер-министра Петра Фиалы, сообщило информационное агентство CTK .

"Режим ЧС вводим по чисто техническим причинам, чтобы мы могли обеспечить прием [и обеспечить всем необходимым] беженцев с Украины. Он никак не коснется чешских граждан. Мы вводим режим ЧС [только] для беженцев с Украины и для тех [граждан], которые задействованы в оказании им помощи", - отметил премьер.

Режим ЧС введен на 30 дней с возможностью дальнейшего продления. В Чехию, согласно властям, ежедневно прибывает в среднем 5 тыс. человек с Украины, спасающихся от военных действий.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 24 февраля утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.