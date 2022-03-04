На западе Мексики нашли свыше 50 мешков с человеческими останками

МЕХИКО, 4 марта. /ТАСС/. Члены общественной организации, занимающейся поисками пропавших без вести, обнаружили более 50 мешков с человеческими останками в штате Халиско на западе Мексики. Об этом сообщил поздно вечером в четверг телеканал Televisa.

Находка была сделана в ходе осмотра пяти заброшенных домов в муниципалитете Тлахомулько-де-Суньига (рядом с Гвадалахарой, столицей региона). По предварительным данным, в этом районе удалось обнаружить останки примерно 30 человек, погибших от рук преступников. Согласно подсчетам властей, число пропавших без вести в Мексике превышало 61 тыс. по состоянию на январь 2020 года.

По данным министерства общественной безопасности и защиты граждан, в 2021 году году жертвами насилия в Мексике стали 33 308 человек, на 1 246 меньше, чем годом ранее. Половина всех умышленных убийств совершается в шести штатах: Гуанахуато, Мехико, Мичоакан, Нижняя Калифорния, Халиско и Чиуауа.