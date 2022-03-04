Золотовалютные резервы Белоруссии снизились за февраль на 3%

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Золотовалютные резервы (ЗВР) Белоруссии за февраль снизились на 3% и по состоянию на 1 марта составили $8 264,6 млн. Об этом сообщили в пятницу в управлении информации и общественных связей Национального банка.

"Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 марта 2022 года, по предварительным данным, составили $8 264,6 млн (в эквиваленте). За февраль 2022 года ЗВР снизились на $259,2 млн (на 3,0%) после роста в январе на $98,8 млн (на 1,2%)", - сказано в сообщении.

По данным Нацбанка, cнижение уровня международных резервных активов по итогам февраля в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму около $280 млн, а также отрицательным сальдо покупки и продажи Национальным банком иностранной валюты на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в феврале способствовало увеличение стоимости монетарного золота, а также поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин.

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2022 год объем международных резервных активов на 1 января 2023 года должен составить не менее $7 млрд.