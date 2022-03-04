Индийские студенты не могут покинуть Харьков из-за действия властей

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 марта. /ТАСС/. Индийские студенты в Харькове не могут покинуть город из-за действий представителей украинских властей и военных. Индийцев выгоняют из поездов, предназначенных для эвакуации, их подвергают допросам и издевательствам. Об этом в пятницу сообщает газета Pioneer .

Как пишет издание, посадка в поезда, отправляющиеся из Харькова, разрешена только украинцам. К индийцам применяют силу, их выталкивают из вагонов, они подвергаются нападениям, избиениям и допросам, украинские военные угрожают им оружием.

Студенты рассказали, что, заплатив $100-200 за возможность выехать из Харькова, они так и не смогли сесть на поезда, вывозившие людей в безопасные районы.

"Из-за отсутствия общественного транспорта мы прошли 11 км от своего общежития до вокзала, но так и не смогли сесть в отправлявшиеся поезда. Мы не могли ни от кого получить помощь. Украинские военные направляли на нас оружие и угрожали выгнать нас на улицу из наших убежищ, где мы до этого спасались в течение пяти-шести дней", - говорит Харшита, студентка из южноиндийского штата Карнатака.

По ее словам, у студентов заканчивается еда, им не разрешают покидать общежития, были случаи, когда их выгоняли из подвалов, которые служат бомбоубежищами. Попытки студентов связаться с посольством Индии на Украине с просьбами о помощи, оказывались безрезультатными.

Ранее МИД Индии сообщил, что в Харькове все еще остаются несколько сотен индийцев. По словам официального представителя индийского внешнеполитического ведомства Ариндама Багчи, Нью-Дели контактирует с российской и украинской сторонами по вопросу возможных способов эвакуации своих граждан из Харькова, а также из города Сумы.

На Украине до начала кризиса находились 20 тыс. индийских граждан. По последним данным, 18 тыс. из них сумели выехать с украинской территории на родину или в соседние страны.