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Санкции в отношении России
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Норвегия замораживает сотрудничество с Россией в сфере науки и образования

Страна также рассмотрит вопрос последствий ситуации вокруг Украины для участия России в программах Erasmus+ и Horizon Europe

ХЕЛЬСИНКИ, 4 марта. /ТАСС/. Норвегия приняла решение заморозить сотрудничество с Россией в сфере науки и образования. Об этом сообщил в пятницу норвежский кабмин.

"Мы приостанавливаем диалог с российскими властями, все соглашения между норвежскими и российскими исследовательскими и образовательными институтами будут заморожены", - говорится в сообщении.

Как добавили в кабмине, Норвегия также рассмотрит вопрос о том, какими могут быть последствия ситуации вокруг Украины для участия России в образовательных и научных программах Erasmus+ и Horizon Europe.

Министр по вопросам высшего образования и научных исследований Ула Бортен Моэ сказал, что Норвегия хочет, чтобы "санкции в максимально возможной степени были направлены против российских властей, а не против гражданского общества". Он добавил, что кабмин работает над тем, чтобы помогать и украинским, и российским студентам.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
НорвегияРоссияСанкции в отношении России
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