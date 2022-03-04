В ЛНР отпустили домой первого сложившего оружие украинского военнослужащего

ЛУГАНСК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Луганской Народной Республики в пятницу отпустили домой медсестру Вооруженных сил Украины, которая в числе первых сложивших оружие перешла на сторону республики. Как уточнил журналистам офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко, это стало возможным благодаря тому, что ее дом находится на территории, которая уже перешла под контроль ЛНР.

Уроженка Луганска, до заключения военного контракта в 2016 году, жила недалеко от города Счастье. Как передает корреспондент ТАСС, в данный момент женщину везут домой. Она также призвала украинских военнослужащих последовать ее примеру, "быстрее одуматься и не играть с огнем".

Народная милиция ЛНР 24 февраля начала операцию по освобождению своих территорий, находившихся под контролем Киева. Официальный представитель ведомства Иван Филипоненко обратился с призывом к украинским военнослужащим сложить оружие и не выполнять приказы командования.

Президент России Владимир Путин на фоне серьезного обострения ситуации в Донбассе 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия признала ДНР и ЛНР в границах, прописанных в их конституциях, которые закрепляют ее по административным границам Донецкой и Луганской областей на начало 2014 года.