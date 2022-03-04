Глава МИД Румынии выступил за укрепление восточного фланга НАТО

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску высказался за укрепление восточного фланга НАТО и сообщил о том, что страна увеличит расходы на оборону. Об этом глава дипломатического ведомства заявил журналистам в пятницу перед началом встречи глав МИД стран НАТО.

"Необходимо пересмотреть философию, структуру и составные элементы позиции [НАТО] на восточном фланге, потому что сейчас условия совершенно иные, чем тогда, когда она была определена, - сказал Ауреску. - Мы должны адаптироваться к реальности, когда российские войска находятся на Украине и в Белоруссии".

Отвечая на вопрос журналиста, глава МИД заявил: "Следует исходить из того, что Россия делает на Украине и в Белоруссии, так как Белоруссия стала, по сути, новым военным округом России, и мы должны учитывать присутствие российских вооруженных сил на Украине, что сильно отличается от ситуации 2014 года". "Мы должны учесть эти новые реалии и действовать соответственно", - добавил он.

"Также я информирую коллег о решении Румынии, румынского президента [Клауса] Йоханниса увеличить [военные] расходы с 2% до 2,5% начиная с нового финансового года", - сказал Ауреску.

Йоханнис заявил по итогам заседания Верховного совета обороны Румынии 1 марта, что доля ВВП страны, выделяемая на оборонные расходы, будет увеличена с 2% в настоящее время до 2,5%. Также он сообщил, что на заседании было решено интенсифицировать на двустороннем и союзном уровне шаги для существенного укрепления позиции сдерживания и обороны на восточном фланге в ближайший период путем перемещения союзных сил и ускоренного создания боевой группы НАТО в Румынии.