Белоруссия усилила противовоздушную оборону по всему периметру границы

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Белоруссия усилила состав дежурных сил противовоздушной обороны страны. Об этом заявил в пятницу заместитель командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО полковник Анатолий Булавко.

"В соответствии с указаниями главнокомандующего Вооруженными силами Республики Беларусь, президента нашей страны мы усилили состав дежурных сил противовоздушной обороны в штатах мирного времени. Это позволило нам в значительной мере повысить эффективность всей противовоздушной обороны", - говорится в заявлении офицера в телегарм-канале Минобороны Белоруссии.

Представитель командования проинформировал, что на сегодняшний день "сотни военнослужащих выполняют постоянно задачу по мониторингу воздушной обстановки по всему внешнему контуру государственной границы". При этом Булавко констатировал, что "значительно возрос объем негативного воздействия на этих военнослужащих и членов их семей, которое осуществляется с использованием сети интернет, мобильных средств связи, зарегистрированных на территории Украины, Польши, США, Канады и других зарубежных государств".

"Попытки деморализовать личный состав ВВС и войск ПВО абсолютно бесперспективны. Мы ничего не делаем такого, за чтобы нам можно было краснеть перед нашим народом. Мы находимся на своей земле, мы защищаем свое небо, мы охраняем мирный труд нашего народа", - подчеркнул заместитель командующего.