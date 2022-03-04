Боррель не исключил остановку ЕС импорта энергоносителей из ЕС из-за конфликта на Украине

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не исключил остановку Евросоюзом импорта российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине. Об этом он заявил по прибытии на встречу глав МИД НАТО.

"Мы будем рассматривать все варианты. Вы могли наблюдать, что все [санкции] были на повестке дня, поэтому те меры, принятие которых никто не ожидал, были приняты", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективе прекращения поставок из России в Евросоюз углеводородов и газа.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.