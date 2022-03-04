В Coinbase сообщили, что компания не запрещает использование платформы россиянам

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Криптобиржа Coinbase не запрещает использование платформы тем гражданам России, кого не внесли в санкционные списки. Об этом в пятницу в Twitter сообщил генеральный директор компании Брайан Армстронг.

"Мы не собираемся превентивно запрещать всем россиянам пользоваться Coinbase. Мы считаем, что каждый заслуживает доступа к основным финансовым услугам, если закон это не запрещает", - говорится в сообщении. "Тем не менее, если правительство США решит ввести запрет, мы, конечно, будем следовать этим законам," - вместе с тем добавил генеральный директор.

Ранее сообщалось, что криптовалютная биржа Binance не будет в одностороннем порядке замораживать счета пользователей из России, но в то же время она планирует принять необходимые меры по отношению к пользователям, против которых были введены санкции.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.