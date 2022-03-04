Украинские силы предприняли попытку диверсии на прилегающей к Запорожской АЭС территории

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Украинская диверсионная группа предприняла попытку провокации на прилегающей к Запорожской АЭС территории, сообщил в пятницу на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации", - сказал он.

По его данным, 4 марта около 02:00 в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к станции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы.

Конашенков также сообщил, что заявления президента Украины Владимира Зеленского и его переговоры с США и Великобританией о Запорожской АЭС свидетельствуют о попытке обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. "Оперативно последовавшие заявления Зеленского о якобы угрозе атомной электростанции и его переговоры с Вашингтоном и Лондоном не оставляют никаких сомнений. Целью провокации киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников.

Конашенков напомнил, что российские войска взяли под контроль город Энергодар, станцию и прилегающую к ней территорию еще 28 февраля.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.