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При взрыве в мечети в Пакистане погибли 30 человек

Еще 50 получили ранения

ИСЛАМАБАД, 4 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 30 человек погибли, еще более 50 получили ранения в результате взрыва в мечети в городе Пешавар (административный центр пакистанской северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва). Об этом в пятницу сообщила газета Dawn со ссылкой на полицию.

По ее сведениям, два вооруженных террориста-смертника пытались пройти на пятничную молитву в мечеть. Они открыли огонь по полицейским, охранявшим вход в здание. В ходе перестрелки одному из экстремистов удалось ворваться в мечеть и привести в действие закрепленное на нем взрывное устройство. В результате взрыва погибли 30 человек, еще 50 получили ранения, уточняет издание.

Все пострадавшие госпитализированы, состояние десяти из них оценивается как критическое.

На месте происшествия продолжают работать полиция и службы безопасности.

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