В Южной Корее началось досрочное голосование на президентских выборах

СЕУЛ, 4 марта. /ТАСС/. Первый день досрочного голосования на выборах президента Республики Корея прошел в стране, в нем уже успели принять участие кандидаты от правящей и ведущей оппозиционной партии.

Как сообщает в пятницу Yonhap, избирательные участки по всей стране открылись в 06:00 (00:00 мск) по местному времени, всего для избирателей открыто 3,5 тыс. пунктов. Досрочно проголосовать граждане Южной Кореи смогут и в субботу до 18:00 (12:00 мск). Основной день голосования назначен на 9 марта.

Среди первых проголосовали и основные кандидаты в президенты. Ли Чжэ Мён от правящей Демократической партии "Тобуро" проголосовал в Сеуле, а кандидат от ведущей оппозиционной партии "Гражданская сила" посетил избирательный участок на юго-востоке страны в городе Пусан. Свой голос уже отдала Сим Сан Чжон от Партии справедливости. Проголосовал и действующий президент Мун Чжэ Ин.

Как указывает агентство Yonhap, на досрочных выборах жители страны могут проголосовать без предварительного согласования. По состоянию на 17:00 по местному времени (11:00 мск) проголосовало более 7 млн человек, или 15,8% избирателей. На прошлых выборах в 2017 году в первый день досрочного голосования к 17:00 проголосовало 10,6%. В этом году избирательным правом может воспользоваться более 44 млн человек.

В четверг один из трех ведущих кандидатов в президенты Ан Чхоль Су заявил о выходе из президентской гонки и призвал своих сторонников голосовать за бывшего генерального прокурора Юн Сок Ёля. В среду бюро Realmeter опубликовало результаты опроса общественного мнения, они показали, что Юн Сок Ёля поддерживает 46,3% респондентов, Ли Чжэ Мёна 43,1%. Ан Чхоль Су набрал бы 6,7%, а Сим Сан Чжон 1,9%. Результаты опросов общественного мнения в течение продолжительного времени чаще показывали небольшое преимущество Юн Сок Ёля.