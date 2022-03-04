Лукашенко сообщил, что два часа разговаривал с Путиным

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в пятницу провел двухчасовой разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Выступая на торжественной церемонии подписания решения республиканского референдума, он обратил внимание, что против Белоруссии сейчас развязана серьезная гибридная война. Он призвал не думать, что эта гибридная война легче, чем, к примеру, нынешний конфликт на Украине.

"Конфликт на Украине сегодня начался, а завтра закончится, каким бы он тяжелым ни был, а вот та гибридная война, которая развернута против Белоруссии, особенно санкционная война в экономике и финансах, - это надолго. Они уцепились в нас железобетонно, о чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили", - указал Лукашенко.

"Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся. Вы же поймите, они нас толкают в войну на Украине. Если бы только мы вмешались сейчас в этот конфликт, где нас не ждут, - это был бы для них подарок", - подчеркнул белорусский президент.

В настоящее время ЕС ввел несколько пакетов санкций против Белоруссии, в общей сложности в черный список включены 183 физлица и 26 организаций. Физлицам запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза, европейскому бизнесу запрещено любое сотрудничество с включенными в список юридическими лицами. В настоящее время ЕС разрабатывает очередной санкционный пакет против Белоруссии. В свою очередь первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила на днях, что Соединенные Штаты намерены ужесточать режим односторонних санкций в отношении Белоруссии в связи с ситуацией на Украине и вокруг нее.