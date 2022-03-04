МИД Латвии сообщил об исключении России и Белоруссии из Совета государств Балтийского моря

ВИЛЬНЮС, 4 марта. /ТАСС/. Деятельность России и Белоруссии в Совете государств Балтийского моря (СГБМ) приостановлена в связи с проведением специальной военной операции на Украине. Об этом в пятницу сообщило Министерство иностранных дел Латвии.

"Мы, министры иностранных дел и Верховный представитель [ЕС], решительно осуждаем вооруженную агрессию России против Украины. <...> Мы не видим возможности продолжения нашего сотрудничества с Российской Федерацией в рамках СГБМ. В нынешних обстоятельствах Россия не должна пользоваться преимуществами и участвовать в каком-либо сотрудничестве под руководством СГБМ", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте дипломатического ведомства.

В заявлении также уточняется, что членство России приостановлено до тех пор, пока "сотрудничество на основе основополагающих принципов международного права снова не станет возможным".

Кроме того, из совета также исключается Белоруссия, которая выполняла роль государства-наблюдателя в СГБМ. "Мы осуждаем причастность Беларуси к агрессии России против Украины. Позволив России использовать свою территорию для агрессии против Украины, Беларусь сама несет ответственность за акт агрессии", - заявили в министерстве.

Ранее, комментируя само появление такой инициативы, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила "закулисные междусобойчики", инициированных в СГБМ рядом западных стран без учета мнения России. Она обратила внимание также и на заморозку сотрудничества в рамках Парламентской конференции Балтийского моря.

Совет государств Балтийского моря - это межправительственная организация действующая в интересах развития всестороннего сотрудничества между странами региона. В него входят Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Россия, Финляндия, Швеция и Эстония. В работе организации принимает участие Еврокомиссия, ряд стран имеет статус наблюдателей.