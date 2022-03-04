За сутки с территории Украины эвакуировали 5 855 человек, в том числе 1 670 детей

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Более 5,8 тыс. человек были эвакуированы с территории Украины за сутки, среди них более 1,6 тыс. детей. Об этом сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"С начала проведения специальной военной операции из опасных зон всего эвакуировано более 149 тыс. человек, из них 40 629 детей, в том числе за истекшие сутки 5 855, из которых 1 670 детей", - отметил Мизинцев.

По словам генерал-полковника, госграницу РФ за сутки пересекли почти 2 тыс. человек. "Государственную границу Российской Федерации пересекли 16 441 гражданский автомобиль, из них за сутки - 1 195. Их проезд осуществлен по упрощенной схеме - беспрепятственно", - добавил он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.