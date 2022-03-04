В Румынию после начала обострения конфликта въехали более 170 тыс. украинцев

БУХАРЕСТ, 4 марта. /ТАСС/. Министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде сообщил в пятницу на пресс-конференции, что в страну в последние дни въехали более 170 тыс. украинцев, из них почти 60 тыс. остаются на ее территории.

"С начала конфликта в Румынию въехали 172 935 украинских граждан, - приводит его слова агентство Аджерпрес. - <...> На территории Румынии в настоящее время остаются 58 106 украинских граждан. До сих пор 1 897 украинских граждан запросили убежище в Румынии. В шести румынских центрах для лиц, запросивших убежище, находится 250 украинских граждан".

На территории Румынии развернуты 13 мобильных лагерей для беженцев с 3 511 местами в уездах Марамуреш, Сучава, Ботошани, Тулча, Васлуй, Яссы, Галаци и Сату-Маре. В настоящее время заняты 1 626 мест. Местные власти и общественные организации предоставили украинским беженцам 12 324 места для временного проживания.

Боде отметил, что Румыния направит в предстоящие дни Еврокомиссии запрос о финансовой поддержке в связи с урегулированием в стране ситуации беженцев с Украины.