В Турции заявили о готовности организовать встречу Лаврова и Кулебы

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Власти Турции хотели бы организовать встречу глав МИД РФ и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы на полях дипломатического форума в Анталье. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам экстренного заседания министров иностранных дел стран НАТО.

"Турция - одна из немногих стран, способных наладить диалог с обеими сторонами. Еще до начала войны мы планировали собрать обоих министров иностранных дел на дипломатическом форуме в Анталье, но это было до войны. Мы хотим свести украинскую и российскую стороны на министерском уровне. Лавров вчера подтвердил свое участие [в дипломатическом форуме], но я не знаю, может ли в этих условиях приехать глава МИД Украины", - сказал он.

Кроме того, Чавушоглу заявил, что "открытое воздушное пространство Турции имеет стратегическое и гуманитарное значение".

Ожидается, что дипломатический форум в Анталье пройдет 11-13 марта, а за день до него должна состояться встреча глав МИД РФ, Ирана и Турции по Сирии в астанинском формате.

Эвакуация граждан

Турция продолжает вести переговоры о возможности эвакуации своих граждан с Украины через Россию, сообщил Чавушоглу.

"Продолжаются переговоры по перевозке наших граждан из Украины в Россию и дальнейшей эвакуации в Турцию", - подчеркнул он.

По словам Чавушоглу, к настоящему моменту Турция уже эвакуировала 9 653 человека с Украины.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.