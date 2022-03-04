В НАТО ожидают, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Североатлантический альянс ожидает, что в ближайшие дни ситуация на Украине станет хуже, будет больше погибших и пострадавших. Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"В ближайшие два дня, скорее всего, будет хуже [на Украине] - будет больше погибших, пострадавших, больше разрушений", - сказал он.

Генсек альянса утверждал, что на Украине наблюдается "худшая за десятилетия военная агрессия в Европе". "С захваченными городами, обстрелами больниц, школ, жилых домов, с опрометчивыми действиями вокруг АЭС и многими убитыми или ранеными гражданами", - заявил Столтенберг.

Альянс также изучит последствия конфликта на Украине для евроатлантической безопасности.

Немедленно вывести войска

Столтенберг заявил, что НАТО призывает Россию немедленно вывести войска с Украины и начать переговоры. "Мы призываем президента [РФ Владимира] Путина остановить эту войну немедленно, вывести все войска с Украины без условий и прибегнуть к настоящей дипломатии", - сказал он. Он добавил, что союзники по НАТО "усилили поддержку Украины, помогая ей осуществлять право страны на самооборону в соответствии с Уставом ООН".

НАТО несет ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не вышел за пределы Украины, не ищет войны с Россией, сказал генсек. "Мы несем ответственность за то, чтобы конфликт на Украине не распространился за ее пределы, поскольку [такое развитие событий] будет более разрушительным и опасным. НАТО не стремится к войне с Россией", - сказал он, отметив, что альянс будет поддерживать открытыми каналы военной связи с Россией, чтобы избегать инцидентов..

В НАТО согласны, что на Украине не должно быть солдат и самолетов альянса. "Мы прояснили, что не собираемся выдвигаться на Украину: ни по земле, ни в украинском воздушном пространстве", - заявил Столтенберг. "Союзники согласны с тем, что у нас не должно быть самолетов НАТО в воздушном пространстве Украины или войск НАТО на территории Украины", - сказал генсек альянса.

По его словам, НАТО несет ответственность за предотвращение эскалации и перемещение военных действий за пределы Украины.

Альянс будет поддерживать открытыми каналы военной связи с Россией, чтобы избегать инцидентов.

НАТО приветствует усилия по созданию гуманитарных коридоров для вывода жителей и доставки гуманитарной помощи на Украину. "Как минимум необходимо, чтобы были достигнуты договоренности по созданию гуманитарных коридоров для эвакуации гражданских лиц и доставки гуманитарной помощи [на Украину]", - заявил он, добавив, что НАТО приветствует предпринимаемые в этом направлении усилия.