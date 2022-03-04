Приднестровье осудило заявку Молдавии на вступление в ЕС и просит признать независимость

КИШИНЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Власти непризнанного Приднестровья призвали Кишинев признать независимость региона после решения Молдавии подать заявку на вступление в Евросоюз.

"Призываем молдавскую сторону приступить к диалогу с Приднестровьем с целью окончательного цивилизованного урегулирования взаимоотношений на основе мирного добрососедского существования двух независимых государств", - говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД Приднестровья. В документе также содержится призыв к ООН и международному сообществу признать существующую более тридцати лет республику и обеспечить соблюдение права приднестровского народа на самоопределение. В МИД напомнили о результатах референдума 2006 года, на котором 97% населения высказались за независимость от Молдавии с последующим присоединением к России.

Непризнанная республика образована 2 сентября 1990 года на молдавских территориях левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Жители региона выступили против действий радикальных политиков Молдавии, добивавшихся тогда выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. Власти Молдавии попытались урегулировать проблему силой, на берегах Днестра разразился вооруженный конфликт, в ходе которого погибли свыше 1 тыс. человек, еще десятки тысяч пострадали или стали беженцами.

Остановить войну удалось после того, как в июле 1992 года в Москве было подписано соглашение о мирном урегулировании, а в зону конфликта вошли российские миротворцы. С тех пор вместе с молдавскими и приднестровскими коллегами они охраняют мир в регионе, давая возможность Кишиневу и Тирасполю вести переговоры об урегулировании конфликта. ОБСЕ, Россия и Украина выступают посредниками и гарантами на этих переговорах.