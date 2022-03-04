Дания и Великобритания усиливают сотрудничество в области обороны

СТОКГОЛЬМ, 4 марта. /ТАСС/. Министры обороны Дании и Великобритании Мортен Бёдсков и Бен Уоллес подписали в Копенгагене в пятницу письмо о намерениях укреплять сотрудничество. Об этом Минобороны Дании сообщило в Twitter.

"Великобритания и Дания уже много лет тесно сотрудничают в области политики обороны и безопасности. Цель состоит в том, чтобы продолжить хорошее сотрудничество. Сегодня Бен Уоллес и Мортен Бёдсков подписали письмо о намерениях укреплять сотрудничество в сфере обороны между Великобританией и Данией", - говорится в сообщении.

Соглашение обеспечит более тесное и практическое сотрудничество двух стран НАТО в странах Балтии и Балтийского моря. Подписание произошло в связи с военными учениями в южной части Балтийского моря стран Объединенных экспедиционных сил. Цель маневров - продемонстрировать свободное передвижение стран-участниц в Балтийском море и сплоченность стран, заявило ранее министерство.

Созданные в 2014 году Объединенные экспедиционные силы не являются постоянными войсками. Представленные в них страны (Швеция, Дания, Норвегия, Эстония, Латвия, Литва, Великобритания, Финляндия, Исландия и Нидерланды) предоставляют свои подразделения в случае возникновения кризисной ситуации. Официальной целью является проведение совместных учений и оказание помощи (от гуманитарных операций до боевых действий) в случае нападения на страны-участницы, ООН, ЕС или НАТО.