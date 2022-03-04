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Военная операция на Украине

Чехия передала Украине в качестве помощи топливо на сумму €1,2 млн

Украинской стороне были переданы 22 цистерны бензина и дизельного топлива

ПРАГА, 4 марта. /ТАСС/. Чехия передала в дар Украине 22 цистерны бензина и дизельного топлива на сумму 30 млн крон (примерно €1,2 млн). Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства республики.

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"Украинской стороне ночью были переданы 22 цистерны бензина и дизельного топлива на общую сумму 30 млн крон", - отмечается в сообщении.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

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