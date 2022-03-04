Генпрокуратура Молдавии расследует случаи некорректного освещения событий на Украине

КИШИНЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Молдавии ведет расследование в отношении ряда лиц за некорректное освещение события на Украине. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

"Расследуют действия лиц, которые в течение 2022 года распространяли в открытом доступе тенденциозную и ложную информацию по тематике войны на Украине", - говорится в сообщении.

"Исследуемые факты направлены на систематизированное распространение определенной информации в интернете, на телевидении, радио и в печатных СМИ. В ходе расследования установлено, что эти действия направлены на разжигание среди населения Молдавии конфликтов и социальных разногласий", - указали в ведомстве. В расследовании задействованы подразделения прокуратуры, МВД и Службы информации и безопасности.

На прошлой неделе в Молдавии заблокировали новостной сайт "Sputnik Молдова" и ряд других интернет-ресурсов. Штрафы получили несколько телеканалов, ретранслирующих российские программы. В среду Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии ввела запрет на ретрансляцию программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Россия ее не ратифицировала данный документ.

Российское посольство в республике назвало эти решения необъективными и политизированными, а ушедшая в оппозицию Партия социалистов Республики Молдова обвинила власти в "предвзятом отношении к определенной части СМИ".