МИД Франции призвал РФ пересмотреть решение о приостановке ее участия в зерновой сделке

Глава ведомства Катрин Колонна заявила, что "Россия усугубляет глобальный продовольственный кризис"

ПАРИЖ, 30 октября. /ТАСС/. Франция призывает Россию пересмотреть решение о приостановке ее участия в сделке по вывозу зерна. Об этом заявила в воскресенье глава французского МИД Катрин Колонна.

"Приостановив свое участие в зерновой сделке, Россия усугубляет глобальный продовольственный кризис", - написала Колонна в своем Twitter. "РФ должна пересмотреть это решение, которое может иметь серьезные последствия", - считает министр.

В субботу в Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, совершенного при участии британских специалистов. Ранее в военном ведомстве сообщили, что киевский режим совершил террористическую атаку, задействовав девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов. Все они были уничтожены.

В свою очередь министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия в том числе с участием Турции готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых в ближайшие четыре месяца.