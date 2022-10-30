В Кишиневе произошли столкновения между полицией и митингующей оппозицией

Правоохранители задержали почетного председателя оппозиционной партии "Шор" Валерия Клименко

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Столкновения между полицией и участниками массовой акции протеста оппозиции произошли в центре Кишинева, где сотрудники правопорядка не пропускают многотысячную колонну в центр города. Как передает в воскресенье корреспондент ТАСС с места события, многотысячная колонна уперлась в полицейский кордон, отдельные группы людей пытаются его прорвать.

Колонну возглавляют депутаты оппозиционных партии "Шор" и Партии коммунистов Республики Молдова. Недовольные высокими ценами на энергоресурсы и падением уровня жизни демонстранты скандируют "Досрочные выборы!", "В отставку!", "Нет диктатуре!", "Позор!".

Задержания

Днем полицейские перегородили бульвар Стефана Великого, по которому двигалась в центр города многотысячная колонна протестующих. Когда она уперлась в кордон, отдельные группы людей пошли на прорыв, в сотрудников полиции полетели яйца. На данный момент идут задержания демонстрантов. Почетного председателя оппозиционной партии "Шор" Валерия Клименко силой вывели из толпы и увезли в полицейской машине. Политик оказывал сопротивление сотрудникам правопорядка.

Среди задержанных оказались председатель Оргеевского района Дину Цуркану, его заместитель Виктор Перцу, а также мэр города Оргеев Павел Вережану. По информации пресс-службы полиции, ранее по подозрению в планах дестабилизировать ситуацию в Кишиневе были задержаны около 40 человек.

Ранее в воскресенье в полиции сообщили, что на главной площади Кишинева запланирована выставка местных производителей и обвинила организаторов акции в нарушениях правопорядка. Центр города был оцеплен и идет выборочный досмотр людей.

О протестах

​​​​​​Полиция 16 октября силой разогнала палаточный городок оппозиции, который находился в сквере между зданиями парламента и администрацией президента с 17 сентября. Большинство оппозиционных партий обвинили проевропейские власти в нарушении закона и диктатуре.

Президента страны Майю Санду и правительство за эти решения подвергли критике и западные правозащитники.

Ранее Комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства Молдавии, которая создана из-за кризиса в энергетической сфере, ограничила проведение акций протеста и массовых собраний. Теперь они разрешены только по выходным, продолжительность акций должна составлять не более четырех часов.

Акции протеста начались в Молдавии летом, они проходили в разных районах страны. Их участники обвиняют правительство Натальи Гаврилицы в неспособности справиться с экономическим кризисом. Руководство страны также критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ и за давление на представителей оппозиции, лидеров которой арестовывают.