СМИ: Украина просит США повлиять на Израиль, чтобы он предоставил военную помощь

Посол Украины Евгений Корнийчук отметил, что "Америка - это единственная страна, к которой Израиль прислушивается"

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Украина хочет, чтобы администрация президента США Джо Байдена оказала влияние на Израиль и убедила его начать предоставление военной помощи Киеву. Об этом пишет в воскресенье газета The Hill со ссылкой на украинского посла в Израиле Евгения Корнийчука.

"Америка - это единственная страна, к которой Израиль прислушивается", - заявил дипломат изданию. По его словам, украинской стороне в последние несколько недель удалось продвинуться в переговорах с Израилем "по некоторым техническим вопросам, связанным с обороной", в том числе по передовым системам оповещения о ракетных пусках, которые позволили бы предупреждать о них гражданское население на Украине. "Это позитивное развитие событий, и мы, конечно же, ожидаем еще большего от Израиля", - подчеркнул украинский посол.

По словам Корнийчука, он в шутку называет посла США в Израиле Тома Найдса, с которым он встречается фактически каждую неделю, своим "секретным оружием" в этой кампании, направленной на то, чтобы склонить израильскую сторону к изменению позиции по вопросу предоставления военной помощи Киеву. "Именно поэтому мы [с ним] обсуждаем различные меры поддержки. И снова хотел бы повторить, что нам надо изменить эту тенденцию, согласно которой позиция Израиля продолжает отклоняться от позиции остальных демократических стран, и сделать так, чтобы у нас было больше военно-технического сотрудничества", - сказал он.

Кроме того, как заявил Корнийчук, Киев также хочет, чтобы вашингтонская администрация более тщательно проверяла то, как Израиль соблюдает западные санкции, введенные против РФ. По словам дипломата, это второй по важности вопрос. "Вопрос санкций также важен, и американцы находятся в намного более удобной позиции для того, чтобы удостовериться, следует ли Израиль этим санкциям или нет", - сказал он.

Ранее посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил о том, что в случае, если израильские власти примут решение поставить Украине вооружение, в Москве это будет воспринято как недружественный шаг. Ранее Украина обращалась к Израилю с просьбами предоставить вооружение, в том числе системы противовоздушной обороны. Власти еврейского государства отклонили эти запросы, подчеркнув, что их страна поддерживает Украину и оказывает ей существенную гуманитарную помощь, но поставлять вооружение в настоящий момент не имеет возможности в силу интересов национальной безопасности.