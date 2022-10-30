В Финляндии не исключили, что преступники в стране получают оружие с Украины

Телекомпания Yle сообщила, что также оружие было найдено в Швеции, Дании и Голландии

СТОКГОЛЬМ, 30 октября. /ТАСС/. Отправленное на Украину оружие могло оказаться в руках организованной преступности в Финляндии, а также в Швеции, Дании и Голландии. Об этом в воскресенье сообщает телекомпания Yle со ссылкой на Центральную криминальную полицию.

"Есть признаки того, что некоторое количество этого оружия уже есть в Финляндии, - пояснил комиссар Центральной уголовной полиции Кристер Альгрен. - Оружие, доставленное на Украину, также было найдено в Швеции, Дании и Голландии".

Европол еще летом предупреждал о возможности подобной контрабанды оружия международными преступными группировками в страны ЕС. Речь идет, например, об автоматах. Интерес представляют также пистолеты, гранаты и дроны.

По данным финской полиции, незаконный ввоз наркотиков, оружия и людей осуществляется через международные порты Финляндии. "У нас много разведывательных данных о том, что преступные группировки очень заинтересованы в отправляемом в Украину оружии и его использовании в послевоенное время, - пояснил Альгрен. - В Европе даже были обнаружены бронебойные снаряды, привезенные из Украины". По его словам, в Финляндии действуют международные преступные организации, в том числе "Бандидос", у которой есть филиал в каждом из крупнейших городов Украины.

Ранее после военных конфликтов оружие также оказывалось в руках организованной преступности. Например, так после распада Югославии криминальные группировки в Швеции получили оружие и гранаты с Балкан.