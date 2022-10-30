НАТО призвала Россию пересмотреть свое решение о приостановке участия в зерновой сделке

Альянс также призвал РФ "перестать использовать продовольствие в качестве оружия"

ТАСС, 30 октября. НАТО призвала Россию пересмотреть свое решение о приостановке участия в зерновой сделке и срочно возобновить ее. Об этом в воскресенье сообщила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

"Мы призываем Россию пересмотреть свое решение и срочно возобновить [зерновую] сделку, позволив продовольствию дойти до тех, кто в нем больше всего нуждается", - заявила Лунгеску. Ее слова приводит агентство Reuters.

По его информации, Лунгеску отметила, что Североатлантический альянс также призывает РФ "перестать использовать продовольствие в качестве оружия".

Минобороны РФ сообщило в субботу, что из-за террористического акта, совершенного 29 октября "киевским режимом при участии специалистов Великобритании" против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора, "российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов".

В свою очередь министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в субботу заявил, что Россия в том числе с участием Турции готова безвозмездно поставить беднейшим странам до 500 тыс. тонн зерновых в ближайшие четыре месяца.