30 октября, 14:10,
обновлено 30 октября, 14:22

Гутерриш выразил обеспокоенность в связи с ситуацией с зерновой сделкой

Генсек ООН отложил на день поездку на саммит Лиги арабских государств из-за ситуации с зерновой сделкой

ООН, 30 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен ситуацией с зерновой сделкой, ради нее он отложил поездку в Алжир. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении офиса генсека.

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"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен ситуацией, сложившейся вокруг Черноморской инициативы. Он решил отложить на день отъезд в Алжир на саммит Лиги арабских государств, чтобы сосредоточиться на этом вопросе", - говорится в заявлении.

Генсек ООН продолжает интенсивные контакты в связи с приостановкой российского участия в зерновой сделке. "Генеральный секретарь продолжает интенсивные контакты с целью завершения приостановки российского участия в Черноморской инициативе по экспорту зерна. Эти же контакты также нацелены на возобновление и полную реализацию инициативы по облегчению экспорта продовольствия и удобрений из Украины, а также на устранение остающихся препятствий на пути экспорта российских продовольствия и удобрений", - говорится в заявлении.. 

Теги:
РоссияГутерриш, Антониу
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