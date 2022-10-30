ЦИК Бразилии запретил полиции публиковать сводки нарушений при голосовании

Органам правопорядка не возбраняется проведение оперативных мероприятий

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 30 октября. /ТАСС/. Высший избирательный суд Бразилии (TSE, выполняет функции ЦИК) запретил полиции страны публиковать информацию об операциях по борьбе с нарушениями в ходе голосования во втором туре всеобщих выборов. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ведомства.

Как уточняет ЦИК, органам правопорядка не возбраняется проведение оперативных мероприятий, однако информацию о них не следует обнародовать "во избежание влияния на ход голосования".

В воскресенье в Бразилии проходит второй тур всеобщих выборов, в ходе которого граждане изберут президента страны и губернаторов 12 штатов. Согласно опубликованным в субботу результатам опросов, лидер Партии трудящихся Луис Инасиу Лула да Силва имеет самые высокие шансы на победу. Действующий глава государства Жаир Болсонару отстает от фаворита на два-восемь п.п.

По данным Минюста, в ходе первого тура голосования 2 октября было выявлено более 650 фактов нарушения законодательства о выборах.