В Турции заявили, что выход судов с Украины пока осуществляться не будет

В Минобороны страны сообщили, что российский персонал находится в Совместном координационном центре

АНКАРА, 30 октября. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Турции сообщило в воскресенье, что выход судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия РФ в зерновой сделке пока осуществляться не будет.

"Российский персонал Совместного координационного центра [СКЦ] в настоящее время находится в СКЦ. В этот период выход судов с продовольствием из портов Украины пока осуществляться не будет. Досмотр судов с зерном, находящихся на рейде Стамбула, планируется продолжить сегодня и завтра", - говорится в заявлении военного ведомства Турции.

В нем отмечается, что Турция наряду с ООН 29 октября была проинформирована Россией о приостановке ее участия в реализации подписанных в июле стамбульских договоренностей.

В заявлении говорится, что глава Минобороны Турции проводит переговоры со своими коллегами из РФ и Украины по урегулированию ситуации. "Наш министр обороны Хулуси Акар продолжает переговоры и координацию со своими коллегами. Также проводятся переговоры между заинтересованными ведомствами", - сообщается в релизе.

В нем отмечается, что Турция продолжит усилия для обеспечения в регионе мира и проведения гуманитарных операций. "На переговорах напоминается о важности продолжения [зерновой] инициативы, оказывающей положительное воздействие на мир и демонстрирующей, что все кризисы могут быть урегулированы на основе доброй воли и диалога. Кроме того, важно избегать любых провокаций, которые могут оказать негативное воздействие на дальнейшее функционирование [зернового] механизма", - подчеркивается в заявлении.

По данным Минобороны Турции, с начала реализации зерновой сделки по морскому гуманитарному коридору вывезено 9,3 млн тонн зерновых.