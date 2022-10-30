СМИ: в Индии при обрушении моста погибли 60 человек

17 человек находятся в больницах

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 октября. /ТАСС/. Количество погибших при обрушении вантового моста в западном индийском штате Гуджарат превысило 60 человек. Об этом со ссылкой на министра жилищного строительства и по развитию сельских районов Бриджеша Мерджу сообщил в воскресенье телеканал NDTV.

"Не менее 60 человек погибли. 17 человек находятся в больницах", - сказал Мерджа в эфире телеканала.

На месте трагедии продолжается спасательная операция. Власти не исключают, что число жертв продолжит расти.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 40 человек погибли.

Мост рухнул, когда на нем находились около 500 человек. Более 100 человек оказались под водой. На месте ЧП работают спасатели.

Трагедия произошла на мосту Морби на реке Маччху. Он был построен еще 140 лет назад, несколько лет был на реконструкции и открылся для посетителей всего четыре дня назад. Премьер-министр Нарендра Моди держит на контроле спасательную операцию, к которой присоединились местные жители.

На видео, снятом очевидцами ЧП, видно, как многие люди повисли на тросах моста. Другие, чтобы спастись, сами прыгали в реку.